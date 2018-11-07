Среда, 7 Ноября 2018 года
13:54:32 МСК

На выборах в Иллинойсе демократы достигли крупного успеха

Политика

На текущее время в сенат избраны 11 представителей Республиканской партии США и 13 демократов, в конгресс прошли 162 республиканца и 131 демократ

Спрингфилд, США, 7 ноября 2018, 12:42 — REGNUM  Кандидат от Демпартии, экс-министр торговли США Пенни Прицкер победила на выборах губернатора штата Иллинойс. За нее проголосовали 54,5% избирателей. Действующего губернатора, представителя республиканцев Брюса Раунера поддержали 38,6% голосов.

К избирательным урнам пришли 4072 тысяч жителей штата, явка составила 32%. По итогам выборов, в конгрессе Иллинойс будут представлять пятеро республиканцев и 13 демократов. Таким образом, демократы «отвоевали» два места в конгрессе по сравнению с прошлыми выборами.

На текущее время в сенат избраны 11 представителей Республиканской партии США и 13 демократов, в конгресс прошли 162 республиканца и 131 демократ.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатором от штата Западная Вирджиния избран кандидат от Демократической партии США Джо Манчин. За него отдали свои голоса 49,5% избирателей.

Читайте также: Сенатором от штата Западная Вирджиния стал демократ Джо Манчин

Читайте ранее в этом сюжете: Республиканцы уступили кресло губернатора штата Висконсин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить