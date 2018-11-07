Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю

Киев, , 12:44 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Киева в постоянное пользование Константинопольскому патриархату, сообщил 7 ноября официальный сайт Верховной рады.

Представителям Константинополя разрешили проводить в церкви богослужения и обряды.

Напомним, 11 октября синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию объединённой раскольничьей православной церкви на Украине. Через пять дней Порошенко заявил о готовности передать Андреевскую церковь Киева в распоряжение Константинополя. 18 октября, во время голосования в Верховной раде, оппоненты этого решения требовали дать им высказаться, на что спикер парламента Андрей Парубий заявил:

«Голосуем…Черти пусть бесятся, а украинские силы голосуют «за».

Отметим, популярный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео изнутри церкви, на котором видно, что здание находится в аварийном состоянии и в нём нельзя проводить обряды.

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