Власти Новосибирска готовились к зиме, а денег и техники опять не оказалось

Новосибирск, , 12:37 — REGNUM Власти Новосибирска заявили, что тротуары убираются плохо от снега и наледи из-за того, что на это не хватает ни денег, ни техники.

«На оценку «удовлетворительно» работы выполнены в Советском районе. По остальной части города есть нарекания. Проблема в том, что мы обладаем недостаточным количеством техники для обработки тротуаров», — цитируют «НГС. Новости» начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрия Сердюка.

По словам чиновника, на весь муниципалитет восемь машин для чистки тротуаров.

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В свою очередь заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин сказал, что на уборку тротуаров не хватает ещё денег.

Тут стоит вспомнить о том, что ещё в конце сентября муниципальный портал «Новосибирские новости» сообщил, что «в ближайшее время мэрия закупит технику для очистки тротуаров от снега» — специально предназначенные для уборки небольших улиц, дворов и пешеходных зон машины.

«Ставлю задачу коллективу, руководителям департамента главного управления благоустройства, ДЭУ №1 — не пропустить начало зимы. У нас всегда вроде готовимся-готовимся, всё уже готово, а затем зима наступает неожиданно. Начинается обильный снегопад, как правило, появляется наледь», — цитировал портал 22 сентября мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские дорожные службы до сих пор не могут устранить последствия снегопада, начавшегося 2 ноября. Пока власти муниципалитета рапортуют о количестве вывезенного снега и завезенной песко-соляной смеси, горожане делятся фотографиями обледенелых дорог и оказавшихся в наледи тротуаров.

Накануне, 6 октября, в городе при плюсовой температуре днём Новосибирск буквально тонул в снежной каше. К вечеру похолодало и вся эта «каша» подмерзла — на дорогах образовалась колея, а на тротуарах — «торосы».

Отметим, что история о нехватке денег на качественную уборку города от снега повторяется из года в год. Например, в прошлом году Анатолий Локоть на совещании с руководителями профильных структурных организаций города уже 9 января заявил, что город выбрал все лимиты 2017 года по уборке снега, больше денег нет и придётся прибегать к дополнительным экстренным мерам.

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