Путин назвал приоритетные направления деятельности спецслужб РФ

Москва, , 12:31 — REGNUM Сегодня, 7 ноября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XVII совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов. Форум направлен на объединение мирового сообщества в противодействии терроризму при координирующей роли ООН, сообщается на сайте Кремля.

По мнению главы государства, основные приоритеты сотрудников спецслужб — создание эффективной системы физического, информационного и идеологического подавления террористических группировок, нейтрализации их главарей и наиболее опасных членов, включая трансграничные перемещения иностранных террористов-боевиков.

Кроме того, важно постоянно повышать оперативность обмена информацией, разрабатывать действенные механизмы, направленные на пресечение источников и каналов подпитки террористических сетей. Для оперативности необходимо использовать современные телекоммуникационные технологии.

«Совещание позволят участникам обменяться мнениями и опытом по самому широкому кругу профессиональных вопросов, предложить новые подходы к дальнейшему развитию и укреплению партнёрства антитеррористических структур других государств», — выразил уверенность президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация неоднократно выступала с инициативой создания единого антитеррористического фронта при центральной роли ООН, так как ни одно государство не в состоянии справиться с этим злом в одиночку и защитить своих граждан.

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