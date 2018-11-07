В Узбекистане продолжается эксперимент с латиницей

Ташкент, , 12:30 — REGNUM Новая версия узбекского алфавита, основанного на латинице, изучается рабочей группой, созданной при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы, сообщает портал «Письма о Ташкенте».

Издание отмечает, что современный латинский алфавит, введенный в Узбекистане в 1995 году, вызывает недовольство узбекистанцев по причине сложности при чтении, письме и компьютерном наборе.

«Значительная часть населения не сумела освоить латиницу, продолжая использовать старый кириллический узбекский алфавит», говорится в публикации.

По проекту, в новом узбекском алфавите будет 28 букв, одно буквенное сочетание «ng», а также апостроф, которым обозначается на письме твердый знак.

Звуки «ш» и «ч», сейчас передаваемые как «sh» и «ch», в новом алфавите выглядят как «ş» и «ç» соответственно. Специалисты решили отказаться от апострофа для обозначения «ӯ» и «ғ». Теперь вместо «oʻ» и «gʻ» предлагается писать «ŏ» и «ğ».

Также новый алфавит не включает в себя аналога кириллической «ц», использующейся в словах, заимствованных из других языков.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые годы независимости властями Узбекистана было принято решение о переходе в школах с обучением на узбекском языке на латинский алфавит.

Школьники, который пошли в первый класс после такого решения властей, столкнулись с острым дефицитом литературы на латинском алфавите. Дошло до того, что детям пришлось параллельно изучать прежнюю литературу, изданную в годы советской власти, чтобы получить хоть какие-то знания. Дефицит качественной литературы с латинским алфавитом существует в Узбекистане по настоящее время.

При этом родители узбекских дошколят «штурмуют» образовательные учреждения, в которых есть классы с русским языком, причем данная ситуация наблюдается не только в столице Узбекистана, но и в таких городах, как Самарканд, Бухара, Фергана, Хива, Ургенч.

Как считают эксперты в сфере образования, стремление родителей отдать детей в школы с русским языком обучения вполне обоснованно — на русском языке больше литературы, учебников, обучение на русском языке является более качественным, так как русскоязычные учителя имеют доступ к большему количеству источников, в то время как на узбекском языке таких источников меньше.