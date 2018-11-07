Москва, , 12:21 — REGNUM Основной показатель работы правительства в области образования заключается в том, чтобы учителя в школах преподавали тот предмет, который изучали, а не совмещали преподавание нескольких дисциплин сразу. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» с участием министра просвещения Ольги Васильевой, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

В ходе дискуссии Володин поинтересовался, сколько сегодня есть открытых вакансий в школах, а также, сколько учителей преподают несколько дисциплин одновременно.

«Что касается процентного соотношения, то у нас вакансий по всей стране чуть меньше 1%, у нас входящих учителей непосредственно каждый день в класс — 1,5 млн человек», — отметила Васильева.

Информацию по поводу учителей-межпредметников министр пообещала предоставить позднее, однако она выступила против утверждения о том, что педагог по одному предмету не может заниматься преподаванием другого.

«Совсем недавнее наше прошлое, когда многие педагоги в наших сельских школах, еще в довоенные и послевоенные годы, преподавали не только несколько языков, но и несколько предметов. К слову сказать, у нас и сейчас есть современные образцы малокомплектных школ, когда прекрасные учителя преподают несколько предметов в разных классах… Извините, что я с вами спорю, но я не думаю, что если я физик, то я не могу преподавать биологию», — отметила Васильева.

В свою очередь Вячеслав Володин с такой позицией министра оказался категорически не согласен.

«Основной показатель работы и министерства, и региональных министерств как раз заключается в том, чтобы у нас преподаватель, которого готовят в вузе, преподавал предмет, который он знает досконально и может эти знания передать нашим школьникам и ученикам», — отметил Володин.

По его словам, без четкого понимания масштаба проблемы ее не удастся разрешить и многих преподавателей в скором времени будет некем заменить.

«Понятно, что вы говорите, что физик может преподавать математику, но у нас иногда ветеринарный врач преподает иностранный язык. Давайте мы более конкретно начнем строить наш диалог. Если мы сейчас не можем назвать, сколько у нас реальный дефицит (учителей), где он больше и в каком регионе, как мы будем закрывать этот дефицит? Если мы не говорим о том, сколько у нас «совмещенников» работают не по своей специальности, если мы не можем сказать, сколько у нас учителей пенсионного возраста работают — им спасибо, что они в школе остались, что они работают, но если завтра они уйдут, то кто их заменит? Вот вопрос», — заявил Володин.