Техас все-таки может быть республиканским

Остин, США, , 12:22 — REGNUM Республиканец Тед Круз победил на выборах в Сенат от штата Техас демократа Бето О'Рурка, опровергая домыслы о том, может ли все-таки Техас быть республиканским, сообщает 7 ноября Axios.

Буквально перед самыми выборами Круза навестил Дональд Трамп, что, возможно, помогло ему одержать верх. На протяжении всей предвыборной гонки О'Рурк демонстрировал огромную энергию, но опросы, которые последовательно показывали все-таки лидерство Круза, оказались в конечном счете правы. После того, как стали известные результаты, победитель довольно сдержанно обратился к своим избирателям, в то время как проигравший оказался куда более эмоционален.

«Спасибо тебе, Техас! Теперь давай вернемся к деятельности по защите наших рабочих мест, свободы и безопасности для Техаса и Америки», — пишет в своем твиттере Круз.

«Мы хотим поблагодарить каждого, кто сделал это возможным, — заявил в свою очередь О'Рурк. — Каждого, кто позволил нам чувствовать надежду, каждого, кто вдохновил нас, кто стал частью самой потрясающей кампании, к которой мы едва ли надеялись когда-то принадлежать. Благодарен за то, что мы смогли сделать это вместе с вами. Мы вас любим.»

Как сообщало ИА REGNUM, в Техасе голосовали 7990 тысячи жителей штата, явка составила 29,4%. По итогам выборов Тед Круз (противник действующего президента США Дональда Трампа по праймериз-2016) с небольшим перевесом (51,1% против 48,2%) избрался в Сенат.

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