Главы Франции и Мали отдали дань памяти солдатам у памятника «Чёрной армии»

Реймс, Франция, , 12:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Мали Ибрагим Бубакар Кеита отдали дань уважения примерно 200 тыс. африканских бойцов, которые участвовали в Первой мировой войне, сообщает Europe1.

Во время Первой мировой войны африканские солдаты сражались во французской армии.

Сообщается, что на третий день своего «мемориального» турне Эммануэль Макрон и президент Мали отдали дань памяти погибшим у нового памятника героям «Чёрной армии», который был установлен в 2013 году в Реймсе, коммуне на северо-востоке Франции.

«Мы чтим героев. Почти 200 тыс. солдат сражались день и ночь, сражались за Францию, за справедливость и свободу», — заявил Ибрагим Бубакар Кеита.

Напомним, первый памятник героям «Чёрной армии» был возведен в 1924 году. В сентябре 1940 года памятник был разрушен и воссоздан в 2013 году. Удалось восстановить только 5 фигур без постамента.