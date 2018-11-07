Железняк: Политическая война в США усилится

Москва, , 12:10 — REGNUM Выборы в сенат и палату представителей показали сохранение глубокого политического кризиса в США и отсутствия консолидации американского общества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом завил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Самая дорогая и грязная избирательная кампания не позволила ни одной из сторон одержать убедительную победу, а это значит, что политическая война внутри США не только продолжится, но и усилится, со всеми вытекающими последствиями для американского общества и международной политики», — считает Железняк.

Напускной оптимизм Трампа при этом наглядно свидетельствует о его манере выдавать желаемое за действительное, рассуждает он.

«Утрата республиканцами большинства в Конгрессе при сохранении контроля над Сенатом порождает политический «тяни-толкай», который создаёт огромное поле для интерпретаций и манипуляций сторон, но грозит параличом инициатив и решений главы США», — сказал Железняк.

Глава США может оказаться в ситуации, когда он даже при поддержке фактически республиканского сената не сможет полностью формировать политическую повестку страны.

«Это создает опасную почву для Дональда Трампа, когда он до конца президентского срока будет находиться под сильным давлением политических оппонентов и значительной части республиканских ястребов», — указал он.

Читайте развитие сюжета: Кто мешает Трампу поладить с РФ?