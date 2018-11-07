Парламент Монголии отказался самораспускаться

Улан-Батор, , 12:07 — REGNUM Спикер Великого государственного хурала (парламент Монголии) Миегомбын Энхболд дал ответ на официальное письмо-призыв президента Монголии Халтмаагийн Баттулги о досрочном роспуске парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сессии парламента и заседания постоянных и временных комитетов Великого государственного хурала, сформированного в соответствии с Конституцией Монголии, проходят в нормальном режиме, своевременно решаются актуальные для экономики и общества страны вопросы. Исходя из этого, нет оснований для того, чтобы считать Великий государственный хурал неспособным в дальнейшем реализовывать свои полномочия. Фракция большинства в парламенте в этом вопросе единодушна. Поэтому я не согласен с вами по поводу самороспуска парламента», — отметил в своем ответе спикер Парламента Миеэгомбын Энхболд.

Также в ответе были перечислены достижения парламента Монголии. В том числе то, что в результате проводимой Великим государственным хуралом политики в 2018 году рост экономики страны составил 6,3%.

По поводу скандала с выдачей 2/3 депутатов парламента льготных кредитов, о котором писал президент, спикер напомнил, что фракция Монгольской народной партии в парламенте уже отреагировала: отстранен от работы министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

Также Миегомбын Энхболд просил президента уделять в своей деятельности больше внимания пункту 1 ст. 30 Конституции Монголии, где сказано:

«Президент Монголии является главой государства, символом единства народа Монголии».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вручил спикеру парламента Миегомбыну Энхболду официальное письмо, в котором предложил обсудить досрочный роспуск Великого государственного хурала. Глава страны в своем письме заявил, что парламент, где большинство мандатов имеет Монгольская народная партия, не смог улучшить экономическую ситуацию в стране, не выполнил предвыборную программу, а потому не может реализовывать в дальнейшем свои полномочия. Также он заявил, что члены парламента злоупотребили своими полномочиями, получив огромные займы под 0,25% через Фонд развития малых и средних предприятий, что вызвало волну народного возмущения.

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Фракция Монгольской народной партии 31 октября провела заседание, где было решено отстранить Батжаргалына Батзорига от должности министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, курирующего распределение кредитов фонда. 1 ноября сам министр обратился к журналистам и заявил, что напишет заявление об отставке с должности министра. Выяснилось, что и компания жены министра Батжаргалына Батзорига получила 1,4 млрд тугриков (примерно 36 млн рублей). 6 ноября вопрос об отставке был обсужден в парламенте, большинство депутатов ее одобрило.

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