Участие России в Первой мировой войне одобряют 42% граждан

Москва, , 11:45 — REGNUM России необходимо было принять участие в Первой мировой войне, считают 42% граждан. Противоположного мнения придерживаются 36%. В 2014 году соотношение было обратным: 30% опрошенных высказывались тогда за нужность участия в войне, а 42% — против. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

49% респондентов считают, что Первую мировую войну выиграла Россия. 33% думают, что проиграла. Число затруднившихся ответить на вопрос о выигрыше или проигрыше России в Первой мировой за последние несколько лет сократилось в два раза (в2018 году 11%, в 2014 году 24%).

Уверены в том, что Россия победила бы в войне, если бы не произошла революция 51% респондентов (в 2014 году 40%). По мнению 22% опрошенных Россия не победила бы (с 27% в 2014 г.). Вступить России в Первую мировую войну заставили обязательства страны перед союзниками (11%), необходимость обороны (9%), провокация (6%), отсутствие другого выхода (4%).

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Как сообщало ИА REGNUM, Первая мировая война длилась с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 года. Россия вступила в вооруженный конфликт 1 августа 1914 года, после того как Германия официально объявила войну Российской Империи. Всего в войну было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств.

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