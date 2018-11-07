Москва, , 11:40 — REGNUM Получение Демократической партией большинства в Палате представителей приведет к обострению внутриполитической борьбы, а при наихудшем раскладе — к ступору в принятии решений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Под началом демократов нижняя палата Конгресса, скорее всего, будет торпедировать любые законодательные инициативы Белого дома — конечно, кроме санкций против России, особенно в части ужесточения иммиграционной политики и отмены Obamacare», — рассуждает Слуцкий.

Также контроль над Конгрессом позволит демократам перейти в наступление с прицелом на президентские выборы 2020 года.

«Думаю, что в скором времени мы увидим новые, многократно усилившиеся попытки дискредитации Трампа и его администрации. Демократы будут действовать по принципу «чем хуже, тем лучше», представляя любые проблемы в экономике США как провал действующего президента», — говорит депутат.

Он также предполагает, что Палата представителей возобновит расследование так называемого «сговора» между командой Дональда Трампа и Кремлем на выборах 2016 года.

«Что касается внешней политики Соединенных Штатов, то мы вряд ли увидим какой-то позитивный прорыв в российско-американских отношениях. Напомню, что конфронтация с Россией и Китаем — едва ли не единственный вопрос, по которому в политических кругах США существует консенсус», — отметил Слуцкий.

При этом парламентарий видит шанс на восстановление отношений между РФ и США.

Президент США назвал итоги промежуточных выборов в Конгресс «потрясающим успехом».

«Похоже, Дональд Трамп делает хорошую мину при плохой игре», — считает глава комитета.