Отношения не изменятся, дружбы с Трампом не будет: эксперт о выборах в США

Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Как бы ни завершился подсчет голосов, в отношениях России и США ничего не изменится, потому что отношение к России у двух партий одинаковое, к тому же Дональд Трамп, который во всем исходит из возможной выгоды, считает, что дружить с Россией ему невыгодно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 7 ноября, политолог Александр Конфисахор, комментируя итоги промежуточных выборов в Конгресс США.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, республиканцы сохранят большинство в Сенате США, при этом численное преимущество в палате представителей перейдет к демократам. Президент США уже поздравил демократов с получением контроля над палатой представителей.

Чем бы ни завершился подсчет голосов, для России и для отношений двух стран ничего не изменится. Отношение к России как к врагу — это общий тренд, который касается и республиканцев, и демократов. Могут произойти лишь незначительные колебания.

То, что эти выборы подавались как референдум по вопросу отношения к Трампу, неудивительно. Он яркий политик, который выбивается из общего ряда. Он прет к своим целям, как ледокол, и ему все равно, как к нему относятся. Отношение к таким людям редко бывает нейтральным.

Трамп по своему психологическому типу — плутократ. Во всем, что он делает, он исходит прежде всего из той выгоды, которую он сможет получить. Если ему будет выгодно дружить с чертом и не дружить с Господом Богом — он так и сделает.

Это же касается и его отношений с Россией. Дружба с нами не приносит ему никаких выгод. А вот вражда — приносит. Российская же администрация совершенно не учитывает его психотипа. И разговаривает с ним на языке, понятном им, а не ему, — отметил Конфисахор.