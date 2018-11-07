Пелоси: Трамп признал победу демократов в палате представителей

Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Поражение Республиканской партии в нижней палате представителей конгресса США признал глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом, как передает The Hill, сообщила лидер Демократической партии в палате представителей Нэнси Пелоси.

По словам политика, Трамп лично позвонил ей и поздравил демократов с получением большинства мест в нижней палате.

«Поздравляю», — заявила Пелоси, цитируя слова президента США.

Отметим, что по предварительным итогам промежуточных выборов в конгресс республиканцы сохранили большинство в сенате, а представители Демократической партии обеспечили себе контроль в нижней палате.

Как сообщало ИА REGNUM, промежуточные выборы в конгресс состоялись в США 6 ноября текущего года.

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