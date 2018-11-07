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В ФСБ не исключили слияния ИГ* и «Аль-Каиды»*

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ *«Аль-Каида» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 7 ноября 2018, 11:10 — REGNUM  Спецслужбы РФ оценивают как весьма серьезное возможное слияние террористических группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 7 ноября директор ФСБ России Александр Бортников на совещании глав спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств.

«Как весьма серьезное, чреватое многочисленными негативными последствиями, оцениваем вероятное объединение потенциалов международных террористических организаций «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — цитирует Интерфакс Бортникова.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном разгроме «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на обоих берегах Евфрата в Сирии.

После ликвидации основных сил этой террористической организации в Ираке и Сирии боевики начали перемещаться на территорию других стран. Сейчас членов террористической организации можно найти в Ливии, Египте, Сомали. Одним из предполагаемых мест расположения новой штаб-квартиры террористической организации назывался Афганистан.

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