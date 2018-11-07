Исключение из правил? В Перми согласовали митинг в честь Великого Октября

Пермь, , 11:16 — REGNUM В Перми 7 ноября отделения КПРФ и «Левого фронта» организуют демонстрацию и митинг. Мероприятия начнутся в 17:30 по местному времени (15:3 0 мск) и пройдут в центре краевой столицы, сообщали корреспонденту ИА REGNUM организаторы.

Примечательно, что шествие начнётся по тротуару нечётной стороны улицы Ленина затем колонна последует по улице Борчанинова к монументу «Героям фронта и тыла от благодарных потомков. Митинг состоится на эспланаде. Согласно постановлению правительства Пермского края эта площадка исключена из перечня «специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений» мест.

В пресс-службе администрации города заявили, что эспланада в настоящее время не относится к перечню специально отведенных и приспособленных мест. Однако уведомление на данную площадку было подано в установленном законодательством порядке, уведомлений о проведении иных публичных мероприятий на данной площадке 7 ноября в администрацию города Перми не поступало. Вместе с тем, в мэрии не уточнили почему чиновники согласовали митинг на площадке, где по сути публичные акции такого рода запрещены региональным документом, сообщает издание «Звезда».

В отделении «Левого фронта» заметили, что площадку согласовали на определённых условиях, в частности, не усердствовать в критике власти.

Но организаторы призывают горожан на демонстрацию и митинг в честь 101 годовщины со дня великой октябрьской социалистической революции, подчёркивая, что праздник надо отметить громко. Подразумевается и критика. В анонсе мероприятий отделение «Левого фронта» указывает:

«Только по стране прокатились протесты против пенсионной реформы, как правительство подготовило для нас новые налоги и поборы. От их бремени страдают все: от студентов до пенсионеров, работающие на производстве и самозанятые. Вслед за повышением НДС растут цены на продукты питания и другие необходимые товары. Снижение реальных доходов населения ведёт страну в пропасть».