Триумф Трампа

Авигдор Эскин, , 10:52 — REGNUM

Сегодня утром мы узнаем о том, как американские избиратели вновь отдали предпочтение своему президенту Дональду Трампу. Это будет решительный ответ на вопрос из арии Ленского: «Что день грядущий мне готовит?» Можно уже сейчас с уверенностью сказать: грядущий день готовит укрепление позиций Дональда Трампа.

Вчера американские избиратели отправились на «midterm elections». Это «промежуточные выборы» в конгресс и в сенат, а также и в местные органы власти. Внимание всего мира приковано к переизбранию трети сенаторов и всех конгрессменов.

Официальные опросы в США указывают на то, что в сенате республиканцы сохранят свой статус большинства, а вот конгресс окажется в руках демократов. Это те же опросы, что пророчили Хиллари Клинтон победу с точностью до 98%. То есть есть опросы, указывающие и на альтернативный сценарий, с которого мы начали. Даже отдаленное от Трампа и его духа издание USA Today указало сегодня на тенденцию уменьшения предполагаемого преимущества демократов.

Разумеется, мы не можем сказать со стопроцентной точностью за тридцать часов до ожидаемых результатов, какие именно цифры будут выражать лежащие на поверхности и недоступные слепцам тенденции. Однако трудно представить себе, что в нашем анализе вы обнаружите сущностные просчеты или логические пробоины.

Любые рассуждения на эту тему надо обусловить тем, что никто из заморских наблюдателей не способен углубленно изучить шансы на успех всей многосотенной политической рати в разных штатах и округах. То есть теоретически мы можем себе представить ситуацию, когда кандидаты в конгресс от республиканцев настолько слабее своих демократических оппонентов, что даже «солнечный Трамп» не сумеет растопить замороженность потенциальных сторонников. (Невольно вспоминаешь слова Есенина:

Но эта пакость —

Хладная планета!

Ее и Солнцем-Лениным

Пока не растопить…)

Во-первых, команда республиканцев на выборах не столь бедственно неудачна. И уж особо — в сравнении с оппонентами. Во-вторых, Трамп побеждает и в том случае, если его партия потеряет какие-то места в конгрессе, но его личный авторитет вырастет при подведении итогов выборов.

Мы говорим о чрезвычайно высоких шансах на удачу Трампа, поскольку главными темами «промежуточных выборов» будут экономические вопросы, незаконная иммиграция и лично его функционирование. Если мы рассмотрим отношение американцев к каждому из этих вопросов вне контекста выборов, то оценки политики действующего президента в этих сферах неоспоримо высоки.

Об этом говорят куда меньше, чем о навязываемых либеральными медийными китами цифрах в пользу демократов. Когда цифры становятся изо дня в день все менее убедительными, они прибегают к историческим аналогиям: «промежуточные выборы» были по большей части неудачными для действующих президентов. После двух лет правления обычно выявлялось чувство неудовлетворенности, разочарования и раздражения. Это давало толчок вперед оппозиции и вгоняло в апатию проголосовавших за правящего президента.

Однако все эти умствования не имеют отношения к нынешней ситуации. Трамп утвердил совершенно иные правила игры. Он оказался сильнейшим козырем для кандидатов-республиканцев. Он сделал в ходе этих выборов то, о чем и не помышляли его предшественники.

В минувшем сентябре Дональд Трамп совершил тринадцать поездок по разным штатам, в октябре — двадцать четыре поездки, а за пять дней ноября — десять. В подавляющем большинстве случаев это были выступления в поддержку республиканских кандидатов. Все эти выступления набирали рекордное количество восторженных сторонников.

Ни Билл Клинтон, ни Джордж Буш, ни Барак Хуссейн Обама не принимали такого активного участия в «промежуточных выборах». Сам формат выступления перед десятками тысяч сограждан был им чужд. Никто из них не приблизился к успеху Трампа в деле «электризации масс».

Речь идет о множестве сотен тысяч заряженных трамповской энергетикой, включившихся активно в кампанию в пользу республиканцев. Эти люди видели Трампа живьем. Энтузиазм достиг неведомых высот. И такое состояние воспарения духа в среде республиканцев не было измерено никакими «опросами общественного мнения».

Признанный «виновник торжества» Рейгана в 1980 году Мортон Блэквелл всегда учил молодых лидеров: на выборах побеждает не тот, кого назначают телеканалы, а тот, у кого больше действующих активистов. А появление активных сторонников — это, прежде всего, не результат наличия денег, но — следствие воодушевления, которое вселяет кандидат.

Трамп превзошел все ожидания в мобилизации сторонников. Его успехи в экономической сфере и в борьбе с незаконной иммиграцией тоже неоспоримы. Все это проявится в ходе нынешних «промежуточных выборов».