Трамп загоняет Алиева в угол

Станислав Тарасов, , 10:50 — REGNUM

Как сообщает азербайджанский портал Axar.az, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с примечательным заявлением в отношении новых санкций США в отношении Ирана. «Мы не находим санкции правильными. Это шаг, направленный на нарушение мирового баланса, — заявил он. — Он противоречит международному праву. Мы не хотим жить в империалистическом мире». Причем выступил Эрдоган после того, как государственный секретарь США Майк Помпео уточнил, что «Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции». Анкара закупает у Тегерана 10 миллиардов кубометров газа и не собирается от этого отказываться.

И в то же время Вашингтон исключил из режима санкций проект «Южный газовый коридор» (ЮГК), предусматривающий строительство трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, несмотря на долевое участие в «Шах Дениз» (который является частью ЮГК) иранской и российской компаний. Возможно, именно поэтому президент Азербайджана Ильхам Алиев — в отличие от своего турецкого коллеги — отказывается публично обсуждать американцев. Этот тренд был замечен экспертами относительно недавно. Напомним, что Алиев в середине августа встречался со своим иранским коллегой Хасаном Рухани на полях каспийского саммита в Актау. Иранское агентство Tasnim сообщало тогда, что Баку якобы «осудил американские санкции против Ирана». Однако азербайджанское государственное информагентство (АЗЕРТАДЖ), комментируя переговоры, ограничилось упоминанием, что «связи между Азербайджаном и Ираном успешно развиваются в политической, экономической и других сферах. Было подчеркнуто, что реализуемые нашими странами совместные экономические проекты дают хорошие результаты. Отмечалось, что успешно осуществляется сотрудничество в энергетической, транспортной и инфраструктурной сферах, а также по транспортному коридору «Север — Юг». Ранее Алиев был более категоричен, заявляя, что «не поддержит санкции против Ирана», так как «они не приведут к решению проблемы, а лишь создадут еще большую напряженность в регионе». Ведь, как ни крути, но протяженность границ двух стран составляет более тысячи километров.

Теперь все иначе. И, похоже, президент США Дональд Трамп загоняет Алиева в угол. В МИД Азербайджана сообщают, что бакинские эксперты только приступили к «всестороннему изучению» американских санкций на нашу экономику». Так поздно? Пока те же эксперты дают утечки информации. «Говоря о прямом воздействии этих санкций на нашу экономику, я подразумеваю в первую очередь проекты, которые Азербайджан реализовывает совместно с Ираном, — говорил экономист Натиг Джафарлы. — Это главным образом касается строительства транспортного коридора «Север — Юг», основным спонсором которого выступает Баку. Мы уже выделили 500 млн долларов для осуществления реконструкции и строительства новых путей в рамках этого проекта. Сам проект в будущем может пострадать от санкций США. Потому что одним из основных пунктов американских санкций является создание помех развитию Ираном торговых связей с другими странами. Также санкции имеют прямое отношение к «Банк Мелли Иран», филиал которого действует и на территории Азербайджана. Работа этого банка может быть приостановлена вообще. Помимо этого, санкции могут затронуть и автомобильный завод в Нефтечале, основные материалы для которого доставляют из Ирана. Официальный Баку будет стараться при любой возможности поддерживать нормальные отношения с Ираном, искать ходы для продолжения существующего сотрудничества. Нельзя забывать, что Иран — наш южный сосед и имеет определенное влияние на Азербайджан, особенно на южные регионы нашей страны. Думаю, правительство Азербайджана попытается до конца поддерживать хорошие отношения с Ираном, а когда это станет невозможным, мы подключимся полностью к санкционному режиму США».

«Ужесточение санкционного режима в отношении Тегерана серьезно отразится главным образом на соседних странах. Азербайджан и другие соседние с Ираном страны могут оказаться между Тегераном и Вашингтоном, — заявляет в свою очередь бывший заместитель министра национальной безопасности Азербайджана Сульхаддин Акпер. — Но в целом, как мне кажется, Азербайджан будет придерживаться санкционного режима, наложенного на Тегеран, иначе американцы решат нас наказать. Не стоит забывать о том, что 43% населения Ирана составляют этнические азербайджанцы. В иранской элите — политической, военной, культурной — азербайджанцы занимают видное положение. Спустя некоторое время мы, возможно, станем свидетелями того, что между Ираном и руководимой США коалицией начнутся «скрытые» войны — кибервойны, финансово-экономическая война, информационная война и так далее. И в этот момент от Азербайджана могут потребовать определиться с выбором. В этом случае для Баку возникнет сложная ситуация. Пока что у официального Баку все еще есть возможности для маневрирования. Но если начнется эта «скрытая» война, Вашингтон не сможет договориться с Москвой, то мы будем вынуждены откорректировать свою позицию. С одной стороны будут США, Израиль, страны Персидского залива, а с другой — Турция, Россия и Иран».

Таким образом, если судить по обозначенным в информационном пространстве трендам, Азербайджан может заметно дистанцироваться от альянса Турция — Россия — Иран и стать главным эпицентром противостояния против Ирана в Закавказье. Даже беглый анализ складывающейся ситуации наводит на многие размышления. Прежде всего отметим, что американский режим санкций против Ирана будет иметь устойчивый характер и его станут растягивать по времени. Задача: добиться согласия Тегерана на подписание нового соглашения по ядерной программе с сопутствующими договоренностями, либо привести дело к смене политического режима в этой стране. В Баку отлично понимают существующие в этой связи риски на то, что революция в Тегеране, как пишет один из азербайджанских экспертов, «вряд ли окажется бархатной и бескровной» и будет «для всего региона нешуточным геополитическим штормом». США уже удалось «завязать» Анкару на Сирии, инициировать массовый поток беженцев в Турцию, сейчас против турок разыгрывается курдская карта. Точно так же Вашингтон завяжет Азербайджан на Иране, спровоцировав Баку принять миллионы беженцев. При этом в случае фрагментации Ирана будут разыгрываться как азербайджанская, так и армянская карты. Это очевидно, да и сами бакинские эксперты не относят такого рода сценарии к разряду спекуляций. Например, об этом открыто говорит Акпер, намекая на возможность появления в регионе военных действий против Ирана, что вызовет необратимые процессы.

Так Баку впервые после развала СССР оказывается в качественно новой геополитической конфигурации, когда, как говорится, налево пойдешь или направо пойдешь, то терять придется что-то, если не все. Но можно шагать и не с американцами. Если, конечно, есть желание сохранить свою государственность.