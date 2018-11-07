Бывший президент Индонезии выступила на KOR-ASIA Forum 2018

Сеул, , 10:52 — REGNUM Бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри объяснила роль Индонезии в объединении Северной и Южной Кореи, выступая на форуме KOR-ASIA Forum 2018 в Сеуле, Южная Корея, сообщает 7 ноября Antaranews.

В своем выступлении бывший президент заявила, что усилия Индонезии по сближению Севера и Юга начались очень давно. В 1965 году первый президент Индонезии Сукарно, а именно ее родной отец, встретился с главой КНДР Ким Ир Сеном в президентском дворце в Богоре. В то время Мегавати было 18 лет, а сыну Ким Ир Сена было 23 года. В 2002 году, когда Мегавати Сукарнопутри стала президентом, она сама встретилась с лидером Северной Кореи.

По ее словам, мир на Корейском полуострове имеет решающее значение для поддержания стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Индонезия имеет длительные и гармоничные двусторонние отношения, как с Южной Кореей, так и с КНДР. «Многие скептически относятся к миру на Корейском полуострове, но я уверена, что его можно достичь», — подчеркнула Мегавати Сукарнопутри.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Южная Корея надеется, что Индонезия продолжит оказывать поддержку в мирном процессе на Корейском полуострове.

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