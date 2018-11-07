Качество профобразования обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме

Москва, , 12:32 — REGNUM Широкие парламентские слушания на тему повышения качества профессионального образования в условиях цифровизации пройдут в Госдуме 12 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам «правительственного часа» с участием главы Минпросвещения Ольги Васильевой.

«Государственная дума проведет широкое обсуждение вопросов развития и повышения качества профессионального образования в России. Это станет одной из тем парламентских слушаний, которые состоятся на следующей неделе, 12 ноября», — сообщил Володин.

На парламентские слушания приглашены руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, представители Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, отраслевых министерств, Российской академии наук (РАН), ректорского корпуса и ведущих ассоциаций вузов, организаций работодателей.

«В вопросах выработки новых стандартов профессиональной подготовки очень важно слышать мнение бизнеса — работодателей, которые понимают реальные потребности рынка труда. Именно исходя из этих потребностей и должна совершенствоваться система профессиональной подготовки», — сказал спикер Госдумы.

В условиях цифровизации рынок труда стремительно меняется, все больше процессов роботизируется, и какие-то профессии просто уходят в прошлое, при этом качество образования и сама система образования не должны отставать от этих процессов. Важнейшей задачей профессиональной подготовки сегодня является обеспечение прорывного развития страны, подчеркнул Володин.

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу необходимости скорейшей модернизации системы профессионального образования, чтобы добиться качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям технологического развития, а также организовать центры опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалификации для уже работающих граждан.

«И все эти вопросы мы намерены обсудить в ходе парламентских слушаний», — заключил Володин.