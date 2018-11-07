Губернатором Южной Каролины переизбран республиканец Генри Макмастер

Колумбия, США, 7 ноября 2018, 10:47 — REGNUM В результате подсчета 99% бюллетеней губернатором штата Южная Каролина переизбран республиканец Генри Макмастер. За него проголосовали 54,3% избирателей.
К избирательным урнам пришли 1675 тысяч жителей штата, явка составила 34,6%. По итогам выборов представлять штат в конгрессе будут пятеро республиканцев и два представителя демократов. Ранее у республиканцев было шесть мест.
По последним сведениям, в конгресс прошли 130 республиканцев и 92 демократа.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате подсчета 80% бюллетеней губернатором штата Вайоминг стал республиканец Марк Гордон. За него отдали свои голоса 68,1% избирателей.
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