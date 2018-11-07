Главным федеральным инспектором по Москве назначен Виктор Костин

Ярославль, , 10:47 — REGNUM Главным федеральным инспектором по городу Москве назначен Виктор Костин, долгое время работавший на различных должностях в Ярославской области. Информацию об этом Виктор Костин подтвердил корреспонденту ИА REGNUM.

Его предшественник Владимир Лавленцев, по словам самого Костина, «перешел на другую работу». До этого назначения Виктор Костин работал в аппарате Совета безопасности РФ.

Виктор Костин родился 4 октября 1969 года. Трудовую деятельность начал в лечебных учреждениях города Ярославля, работал заместителем главного врача областной клинической больницы с 1998 по 2005 год.

В 2005—2006 годах работал первым заместителем директора территориального фонда обязательного медицинского страхования. С 2006 по 2014 год курировал вопросы социальной политики в правительстве Ярославской области в должности заместителя губернатора. В 2014 году по собственному желанию перешел на работу в коммерческие структуры. В 2016 году вернулся в правительство Ярославской области на должность заместителя председателя правительства, был первым заместителем председателя. В начале 2018 года покинул этот пост и начал работать в Совбезе.

В 2015 году Виктор Костин основал благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира, по инициативе которого, в частности, в 2018 году в Россию привозили мощи святого Спиридона Тримифунтского. В целом фонд был ориентирован на связи с Афоном.

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