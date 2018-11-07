Медведев: Санкции нужны США для решения своих внутриполитических задач

Шанхай, Китай, , 10:44 — REGNUM Чем яростнее разгорается политическая борьба в США, тем с большим остервенением власти этой страны вводят эти санкции в отношении самых разных участников международных сообществ. Но складывается такое впечатление, что США вводят санкции против других стран исключительно для решения своих внутриполитических задач. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев журналистам в Шанхае, передает ТАСС.

«В США сегодня состоялись выборы Конгресс, которые можно по-разному рассматривать, но очевидно, что всякого рода санкции, разговоры о санкциях в отношении Ирана, санкциях в отношении России, ограничениях по поставкам и введении пошлин в отношении ЕС, КНР делаются для того, чтобы решить внутриполитические задачи», — пояснил Медведев.

По мнению председателя правительства РФ. это очень плохо, потому что это расшатывает международный режим. По сути, США закладывают мину замедленного действия под режим ВТО. «Если говорить об Иране, то никаких доказательств нарушения Ираном режима так называемой ядерной следки не было и нет», — отметил премьер-министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев находится в Китае с официальным визитом с 5 по 7 ноября 2018 года. В рамках трехдневного визита у председателя правительства РФ намечена обширная программа. Так, в Шанхае Медведев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

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