Итоги выборов в США – положительный для России вариант

Москва, , 10:36 — REGNUM Победа республиканцев в Сенате США, а демократов в конгрессе — это положительный и для США, и для России вариант, поскольку он делает неизбежным сотрудничество между демократами и республиканцами. Демократы могут блокировать законодательные инициативы президента США, республиканцы — законодательные инициативы демократов, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Напомним, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в конгресс. Полностью будет переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). В одних штатах лидируют демократы, в других — республиканцы.

Президент страны Дональд Трамп уже дал оценку предварительным итогам, назвав их «потрясающим успехом». К настоящему времени известно, что большинство в сенате останется за республиканцами, более половины мест в палате представителей конгресса отойдёт членам Демократической партии.

«Культурно-исторические различия между самими политиками обоих лагерей и особенно их сторонниками, конечно, весьма велики и такими останутся, страна будет и дальше бурлить, но экономическая политика Дональда Трампа будет работать на стабилизацию.

России важнее стабильные и не склонные к чрезвычайным авантюрам США. Получи демократы и сенат, Трампу пришлось бы проводить исключительно агрессивную внешнюю политику, чтобы удержаться у власти.

Абсолютная победа республиканцев в сложившихся в настоящее время в США обстоятельствах была просто невозможна. Но если, тем не менее, представить себе такой вариант, мало кто поручился бы, что он привёл бы к ощутимым положительным изменениям во внешней политике США.

Так что американские внешнеполитические авантюры по всем направлениям и в отношении нашей страны в частности будут продолжаться. Ответ на такую реальность один: держать порох сухим и не допускать собственной дестабилизации. А она в силу проводимой правительством политики вполне возможна.

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