Избиратели в США высказались о расследовании по РФ — CNN

Вашингтон, , 10:21 — REGNUM 40% опрошенных в США жителей назвали «обоснованным» расследование спецпрокурора страны Роберта Мюллера по делу о возможном «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом, как передает телеканал CNN, свидетельствуют данные опроса избирателей, проголосовавших на промежуточных выборах в США.

Кроме того, 40% респондентов в целом одобряют деятельность спецпрокурора на своем посту. При этом более 50% опрошенных назвали расследование по «делу о вмешательстве РФ» политически мотивированным.

Отметим, что телеканал не уточняет, сколько именно было опрошено жителей страны на выходе с избирательных участков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует дело о якобы «вмешательстве РФ» в президентские выборы — 2016 в США, однако он так и не нашел каких бы то ни было соответствующих доказательств.

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