Из Чечни проводили в армию первую группу призывников

Грозный, , 10:18 — REGNUM На службу в армию из Чечни отправились первые новобранцы. Под армейские знамена встали более 70 призывников. Торжественные проводы состоялись 6 ноября в республиканском военном комиссариате, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В мероприятии приняли участие представители органов власти, духовенства, общественных организаций, родные и друзья призывников. Было зачитано обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к новобранцам.

В своих напутственных словах гости отметили, что чеченские воины всегда славились самоотверженностью и мужеством, достойно и с честью воевали на полях сражений, поэтому молодым бойцам, представляющим республику, надо «стойко переносить тяготы армейской службы, свято соблюдать воинский устав, хранить верность Родине и славным обычаям чеченского народа».

В ответ на этот призыв старших новобранцы заверили, что служить намерены честно, демонстрируя все свои лучшие качества, чтобы «получить высокие звания и вернуться домой, где намерены работать в военных структурах», пишет «Чечня сегодня».

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Напомним, в осенний призыв 2018 года всего будут отправлены в войска около 500 призывников из Чечни. Они будут служить в военных частях морского флота, военно-воздушных сил и Росгвардии на Юге России. Всего с осени 2014 года по октябрь 2018 года на армейскую службу в Вооруженные Силы РФ отправлено 1 837 человек, сообщили в пресс-службе главы региона.

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