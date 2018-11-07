Washington Post: США отстают от Китая по искусственному интеллекту

Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Благодаря централизованному характеру своей экономики Китай может направлять деньги и лучшие умы напрямую на разработку передовых систем искусственного интеллекта, которые управляют машинами, самолетами, офисами и информацией, а также способствуют изменению принципов ведения войны. Со своей стороны, США сталкиваются с проблемами при ответе на этот вызов, пишет Дэвид Игнатиус в статье для американского издания The Washington Post.

Автор отмечает, что ответные меры существуют, но они недостаточны и есть только на бумаге. Так, в этом году конгресс принял законопроект, призывающий к созданию национальной комиссии по искусственному интеллекту, но пока этот орган является лишь концепцией. В июне Пентагон учредил новый Совместный центр искусственного интеллекта, который получит в течение следующих шести лет $1,75 млрд. Тем не менее критики указывают на то, что этого недостаточно.

По словам Эми Уэбб, автора новой книги «The Big Nine» о ведущих американских и китайских компаниях в области искусственного интеллекта, у США нет своего «квотербэка». США прежде обладали огромным технологическим заделом, но сегодня их устремления распылены и децентрализованы, а компании не желают делиться друг с другом структурными данными, на основании которых может происходить обучение машин.

«Китай — этой ОПЕК мира цифровых данных», — подчеркнула Уэбб.

Как отметил бывший глава минобороны США Эштон Картер, стране нужен «локомотив», в этой области. Дело в том, что на данный момент ни одно правительственное агентство или подразделение администрации не занимается координацией усилий по осуществлению столь сложной задачи, какой был «Манхэттенский проект» или космическая гонка. Для мобилизации ресурсов таким образом требуются видение и руководство, которых сегодня нет ни в той, ни в другой партии.

«У Китая есть национальная стратегия, и он ее осуществляет. Именно этого и не хватает. Нет никакой убедительной центральной стратегии», — подчеркнул Пол Шари, который изучает искусственный интеллект в Центре новой американской безопасности.

«Это должно быть общегосударственное устремление, особенно в плане поиска талантов», — согласился с Шари Роберт Уорк, прежде занимавший пост заместителя министра обороны.

По его мнению, стоит начать с создания «тренировочного корпуса», который был бы похож на Национальную гвардию. Так, Пентагон оплачивал сотрудникам информационных компаний обучение самым передовым областям знаний в обмен на два дня в месяц, в течение которых они бы проходил обучение работы с правительственными системами. Периодически приходили бы и крупные учения, продолжительностью до двух недель в год. Члены этого корпуса могли бы сохранять за собой свои рабочие места в Microsoft или Google, и призываться в случае чрезвычайных ситуаций.

Помимо этого, существует еще проблема нежелания многих сотрудников передовых компаний, работающих в области искусственного интеллекта, сотрудничать с правительством США. Это связано с той информацией, которую раскрыл бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.

Напомним, Китай является одной из передовых стран в области развития искусственного интеллекта. Над этим работают такие китайские компании, как Alibaba, Tencent, Huawei. Его применение способствует поимке преступников, распознавая их лица в толпе после сверки с базами данных, борьбе с порнографией и многому другому.

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