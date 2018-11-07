Изменение границ Сибирского федерального округа должно было произойти

Новосибирск, , 09:46 — REGNUM Чисто эмоционально, можно понять тех, кто сожалеет о территориальной утрате в связи с переводом Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного. С другой стороны, Забайкалье необходимо выводить из статуса одного из самых депрессивных районов страны. В рамках Сибирского федерального округа этого не получилось сделать, может быть получится в составе Дальневосточного. Такое мнение ИА REGNUM высказал президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

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«На то, как именно выглядит Сибирский федеральный округ, я впервые обратил внимание в 2011 году, при подготовке митинга «Хватит Кормить Москву». Увиденное меня настолько впечатлило, что я немедленно решил поделиться своим знанием с окружающим миром, попросив нарисовать карту с пояснением: покажем Москве Сибирь. Тогда нам это вполне удалось. То, что после этого изменение границ округа рано или поздно произойдёт, было ясно уже тогда, но понятное дело я не предполагал, как именно это произойдёт. Чисто эмоционально, я понимаю тех, кто об этой территориальной утрате сожалеет. Но если отбросить страдания о смене системы администрирования данной территорией, стоит отметить, что Забайкалье в целом является одним из самых депрессивных районов России, крайне нуждающийся в серьёзных инвестициях, как в новые производства, так и в развитие/восстановление инфраструктуры. Очень остро стоит вопрос депопуляции региона. Люди покидают эту землю, а потому государству необходимо приложить усилия, чтобы эту опасную тенденцию переломить. Реализовать это в рамках Сибирского федерального округа не получилось. Возможно, такой логикой и руководствовались при принятии решения о включении данной территории в Дальневосточный федеральный округ», — считает Ростислав Антонов.

По мнению общественника, эта мера позволит Забайкалью воспользоваться льготами и преференциями как территории опережающего развития.

«Будем надеяться, что это себя оправдает. Нам же, сибирякам, стоит помнить, о том, что исторически Сибирь не ограничивается Сибирским федеральным округом, а простирается до Тихого океана, и существует она в рамках единого цивилизационного пространства, именуемого Россией», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября на официальном интернет портале правовой информации был опубликован указ за подписью президента Российской Федерации Владимира Путина, согласно которому Республика Бурятия и Забайкальский край передаются из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.

Отметим, что в регионах Дальневосточного федерального округа действует особая программа развития, которую курирует специальное министерство по развитию Дальнего Востока.

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