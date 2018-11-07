Ваш номер 18: Ищенко пойдет на выборы главы Приморья — самовыдвиженцем

Владивосток, , 09:45 — REGNUM По всей вероятности, список претендентов (в порядке подачи документов в крайизбирком) на должность губернатора Приморского края закончится на Андрее Ищенко. Действующий депутат Законодательного собрания Приморья объявил в соцсетях о своем решении — он идёт на выборы как самовыдвиженец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На данный момент в краевой избирательной комиссии зарегистрировано 17 кандидатов. И если документы, поданные Андреем Ищенко 7 ноября, «пройдут», то желающих потягаться за губернаторское кресло окажется 18. Вряд ли кто-то за оставшиеся несколько дней до окончания установленного законом срока (18 ноября) рискнёт принять участие в гонке «сильнейших».

"Сегодня, 7 ноября 2018 года, я, Андрей Ищенко подал документы в избирательную комиссию Приморского края для участия в выборах губернатора Приморья, которые пройдут 16 декабря 2018 года. Я поставлен в неравные условия — за 10 дней мне надо собрать 8000 подписей жителей края в свою поддержку и 147 подписей депутатов городских, районных дум и муниципальных комитетов сельских поселений. Мне говорят, что это невозможно. Давайте докажем всей стране, что приморцы способны сами решать свою судьбу. Соберем эти подписи», — написал Ищенко в своём Instagram.

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В среду, 7 ноября, в избирком подал документы ещё один кандидат — депутат думы Михайловского района Приморья, предприниматель Александр Коваленко.

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Ранее были приняты документы от Максима Сурайкина (Коммунистическая партия Коммунисты России) и Сергея Лобунца, самовыдвиженец, временно не работающий. Итого 17 человек в списке кандидатов.

Сурайкин принимал участие в выборах президента РФ в марте 2018 года. За него проголосовало 0,68% избирателей. В Приморье он набрал 0,64% и занял последнее место.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2018 года в Приморье пройдут повторные выборы губернатора. Первые выборы, в сентябре, проходили в два тура, но из-за многочисленных нарушений итоги второго тура были отменены по рекомендации ЦИК РФ.

3 ноября на партийной конференции КПРФ было принято решение не выдвигать ни кандидатуру Андрея Ищенко, ни кого-либо другого на выборы губернатора Приморского края. Коммунисты отказались участвовать в выборах, назвав их «нелегитимными».

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