Делом оскандалившейся свердловской чиновницы займётся прокуратура

Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM Работа департамента молодёжной политики Свердловской области, который возглавляет прославившаяся своим скандальным заявлением Ольга Глацких, может стать предметом проверки региональной прокуратуры. Соответствующий запрос отправил в надзорное ведомство депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин.

«Появились различные информационные сообщения в СМИ. Неизвестные распространяют аудиозапись, где девушка, голосом напоминающая Глацких с использованием нецензурной брани, подводит итоги работы своего подразделения, высказывается о незнании и не понимании бюджетных процессов», — цитирует заявление депутата «Накануне.ru».

В своём запросе Александр Коркин просит провести проверку целесообразности распределения и расходования бюджетных средств в 2017 и 2018 годах, выделенных департаменту молодёжной политики Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал в Свердловской области произошёл после того, как в СМИ появилась видеозапись рабочего совещания в Кировграде с участием главы регионального департамента молодёжной политики Ольги Глацких.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — заявила чиновница.

Её высказывание вызвало волну негодования, а ряд граждан потребовали немедленной отставки чиновницы. На данный момент по факту её высказывания проводится служебная проверка и Ольга Глацких отстранена от должности.