Монету в честь саммита Путина и Трампа снимут с продажи в США

Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Монета, которая была выпущена в Соединённых Штатах по случаю первой полноформатной встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, будет снята с продажи. Уже с завтрашнего дня, 8 ноября, приобрести этот сувенир в магазине у Белого дома будет невозможно.

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Как уточнил владелец сувенирного магазина Тони Джианнини, слова которого приводит РИА Новости, памятная монета «больше никогда не будет в продаже». Решение отказаться от продажи монеты, стоимость которой составляет 100 долларов, было принято из-за допущенных в переводе на русский язык ошибок. Джианнини, который является автором дизайна монеты и перевода, уже извинился за несуразности в переводе.

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Напомним, в честь прошедших 16 июля в столице Финляндии переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина Белым домом была выпущена монета. На одной стороне монеты размещены портреты Владимира Путина и Дональда Трампа, на другой — изображение кафедрального собора финской столицы. Однако надписи на русском языке, размещённые на монете, содержат несколько грамматических ошибок: «ддипломатическая история», «Новое эра», «Хельпинский саммит».

Как сообщало ИА REGNUM, первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Она продлилась почти четыре часа. Глава Белого дома назвал её «одной из лучших в своей жизни».

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