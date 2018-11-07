Зюганов ожидает продолжения трагикомедии в Приморье

Москва, , 09:31 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает дальнейших провокаций в отношении их кандидата в ходе выборов в Приморье, предает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Будет продолжена та же трагикомедия под вывеской криминальных выборов», — заявил Зюганов журналистам.

Лидер коммунистов уверен, что в России «нет нормальных выборов».

Депутат Законодательного собрания Приморского края Андрей Ищенко подал документы в избирательную комиссию в качестве самовыдвиженца на пост губернатора региона. Отделение КПРФ в регионе не стало его выдвигать, так как согласно с предыдущими итогами голосования, но обещает кандидату поддержку и помощь. Выборы в третий раз пройдут 16 декабря.

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