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Зюганов ожидает продолжения трагикомедии в Приморье

Политика

Андрей Ищенко пойдет на выборы губернатора в качестве самовыдвиженца

Москва, 7 ноября 2018, 09:31 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает дальнейших провокаций в отношении их кандидата в ходе выборов в Приморье, предает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Будет продолжена та же трагикомедия под вывеской криминальных выборов», — заявил Зюганов журналистам.

Лидер коммунистов уверен, что в России «нет нормальных выборов».

Депутат Законодательного собрания Приморского края Андрей Ищенко подал документы в избирательную комиссию в качестве самовыдвиженца на пост губернатора региона. Отделение КПРФ в регионе не стало его выдвигать, так как согласно с предыдущими итогами голосования, но обещает кандидату поддержку и помощь. Выборы в третий раз пройдут 16 декабря.

Читайте развитие сюжета: Ваш номер 18: Ищенко пойдет на выборы главы Приморья — самовыдвиженцем

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Второй тур выборов губернатора Приморья-2018
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