Зюганов: Полноценного диалога с США не будет независимо от выборов

Москва, , 09:19 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что нет смысла рассчитывать на полноценный диалог с США, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Когда говорят, что мы рассчитываем на полноценный диалог… его никогда не было и не будет, какие бы результаты не состоялись», — сказал Зюганов журналистам перед пленарным заседанием Госдумы.

При этом он назвал объединяющую власти США позицию.

«Единственный вопрос, по которому у высшего американского руководства есть полное единство — это русофобия и антисоветизм, желание максимально нанести вред нашей стране», — заключил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в США пошли промежуточные выборы в Конгресс. Президент страны Дональд Трамп уже дал оценку предварительным итогам, назвав их «потрясающим успехом».

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