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Политику Трампа не одобряют 55% опрошенных — CNN

Политика

Промежуточные выборы в конгресс и другие органы власти в США прошли 6 ноября 2018 г

Политику Трампа не одобряют 55% опрошенных — CNN
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 7 ноября 2018, 09:11 — REGNUM  55% избирателей США не одобряют политику действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом, как передает телеканал CNN, свидетельствуют данные опроса избирателей, проголосовавших на промежуточных выборах в США.

Также сообщается, что политику главы Белого дома поддерживают 44% жителей страны, а 31% опрошенных «твердо» одобряет политику Трампа.

Согласно опросу, почти 39% избирателей пришли на промежуточные выборы в США, чтобы выразить несогласие с работой президента. Поддержать главу Белого дома пришли на выборы только 26% жителей страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, промежуточные выборы в конгресс и другие органы власти в США прошли 6 ноября 2018 г.

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Выборы в США
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