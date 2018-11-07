Встреча Помпео с представителями КНДР отложена

Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Запланированная на 8 ноября в Нью-Йорке встреча государственного секретаря США Майка Помпео с представителями КНДР не состоится. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

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По её словам, встреча не отменена, а только перенесена на более поздний срок.

«Мы соберёмся вместе, когда нам позволит расписание обеих сторон. Общение по-прежнему продолжается», — приводит РИА Новости слова Науэрт.

Официальный представитель госдепа США отметила, что Вашингтон по-прежнему намерен добиваться реализации обязательств июньского саммита в Сингапуре о денуклеаризации Корейского полуострова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госдепе США заявляли о планах госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео провести 8 ноября в Нью-Йорке встречу с вице-председателем правящей в Северной Корее Трудовой партии Ким Ён Чхолем. Стороны планировали обсудить прогресс по всем четырём положениям совместного заявления сингапурского саммита США и Северной Кореи, включая достижение окончательной, полной денуклеаризации КНДР.

Напомним, 7 октября Помпео побывал в Пхеньяне, где встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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