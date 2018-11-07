Посольство РФ во Франции направило запрос после задержания Рыболовлева

Париж, , 09:10 — REGNUM Посольство РФ во Франции запросило у властей Монако разъяснения в связи с распространяемой в СМИ информацией о задержании российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, сообщается на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что в настоящий момент ни Рыболовлев, ни его представители в посольство РФ, генконсульство во Франции и канцелярию в Вильфранш-сюр-мери не обращались.

Напомним, ранее французская газета Le Monde со ссылкой на источник в прокуратуре Монако написала, что российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев был задержан властями княжества в рамках расследования уголовного дела о коррупции и «торговле влиянием». Сообщалось, что в его доме в княжестве прошел обыск, также были задержаны и другие фигуранты дела.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2010 года Рыболовлев является одним из контролирующих акционеров Банка Кипра, а в 2012 году он приобрел футбольный клуб «Монако». По версии журнала Forbes, бизнесмен входит в топ-20 богатейших граждан России.

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