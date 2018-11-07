Сахалин «отрезали» от России, НАТО исполняет мечту Польши: Радио REGNUM

Москва, , 11:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/835.

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