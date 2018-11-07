Среда, 7 Ноября 2018 года
12:10:38 МСК

Сахалин «отрезали» от России, НАТО исполняет мечту Польши: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 11:00 мск

Сахалин «отрезали» от России, НАТО исполняет мечту Польши: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 7 ноября 2018, 11:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/835.

Читайте ранее в этом сюжете: Чьи требования не выполняет РФ, и кто метит на пост Порошенко: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить