«Чрезмерная правда» чиновницы Ольги Глацких

Александр Комаров, , 09:06 — REGNUM

В Свердловской области решают судьбу директора регионального департамента молодёжной политики Ольги Глацких, которая прославилась на всю страну своими словами о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать. Чиновницу ждёт увольнение. Мнения уральцев разделились. Но даже многие её защитники отмечают, что без этой крайней меры не обойтись. Тем более после того, как скандал вышел на федеральный уровень.

Слово не воробей

Ольге Глацких 29 лет. Департамент молодёжной политики она возглавила в 27, 13 декабря 2016 года. А перед этим два месяца была советником губернатора по вопросам молодёжной политики. За плечами также два высших образования и титул олимпийской чемпионки. Чемпионкой она, кстати, стала в 2004 году, в возрасте 15 лет. На посту главы департамента она неукоснительно следовала курсом, поставленным губернатором и президентом. Сыграла, несомненно, важную роль в создании центра для одарённых детей «Золотое сечение» (аналога сочинского «Сириуса»).

В середине октября её принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который почти два года назад и назначил на ответственный пост. Выслушав доклад об итогах работы, глава региона подчеркнул:

«Успешная реализация государственной молодёжной политики — это дорога с двусторонним движением. Самой молодёжи следует быть более инициативной и активно предлагать свои идеи и проекты, в том числе на форумных площадках, которые в достаточном количестве работают в нашем регионе. В этом случае задача органов власти — подхватить лучшие инициативы, помочь им вырасти в конкретный проект и осуществиться», — сказал тогда губернатор.

Примерно эту же мысль Ольга Глацких озвучила и на круглом столе в Кировграде. Правда, получилось коряво. 2 ноября на местном телеканале «Эхо 24» вышел в эфир очередной выпуск программы «Новости Кировграда». Первым сюжетом телепередачи был репортаж о круглом столе, в котором чиновница и приняла участие. Речь шла о поддержке молодёжных проектов. Одной из участниц был поднят вопрос о том, что на их развитие нет денег. И после этого прозвучало известное всей России заявление чиновницы.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что «нам государство всё должно». Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала Ольга Глацких.

Она добавила, что все знают свои права, но все забыли про свои обязанности, и призвала родителей вместе с государством вкладываться в своего ребёнка. По её словам, молодые люди должны проявлять инициативу, делать всё самостоятельно.

«Это ваша жизнь. Мы здесь только как (представители областной власти, муниципальной власти), мы лишь только вам в помощь», — подчеркнула Ольга Глацких.

Отметим, что в общем и целом слова она сказала правильные. Молодым людям действительно не стоит надеяться на государство и вообще на кого-либо, кроме себя. А вот проявлять инициативу, действовать — очень даже желательно.

Если бы на круглом столе в Кировграде Ольга Глацких ограничилась примерно такой же фразой, то это событие прошло бы незамеченным. Но весьма резкое заявление о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило рожать, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Видео попало в интернет. И интернет-пользователи обратили внимание не на то, что молодым нужно самим быть инициативными, а именно на такие вот резкие слова. В гневных комментариях граждане потребовали уволить чиновницу.

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Реакция

Скандал с высказыванием чиновницы вышел на федеральный уровень. Депутаты Госдумы раскритиковали слова Ольги Глацких и заявили о том, что ждут на них адекватной реакции. Отреагировал и губернатор Куйвашев. Глава региона назвал слова своей подчинённой некорректными и выразил сожаление в связи с тем, что они были сказаны. Также он пообещал изучить видеозапись круглого стола, чтобы дать объективную оценку.

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Во вторник, 6 ноября, Ольга Глацких была отстранена от должности на период служебной проверки. В ближайшее время человек, который доверил ей рулить молодёжной политикой региона, примет решение. Каким оно будет, многие местные наблюдатели уже догадываются. После разразившегося скандала шансы чиновницы сохранить ответственный пост близки к нулю.

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Общественники, политики и журналисты региона разделились в своих оценках этого скандала. Одни считают, что Ольга Глацких, которой было доверено руководить молодёжной политикой, сама ещё, по сути, ребёнок. Есть также версии, что её просто сливают, мол, на её пост уже присмотрели другого человека.

Отметим, даже среди её защитников многие полагают, что теперь увольнения не избежать. А некоторые задают свои вопросы губернатору, пока в соцсетях. Они недоумевают, как человек без должного опыта работы с молодёжью возглавил важный департамент, и задаются вопросом, что этому способствовало.

Есть среди комментаторов и такие, кто уверен, что Ольга Глацких неосторожно проговорилась, выдала некую тайну. А некоторые даже согласны с чиновницей и отмечают, что им государство ничего не должно и не просило их рожать.

Любопытна и реакция Ольги Глацких на разразившийся скандал. Вначале она заявляла о том, что её слова вырвали из контекста. Но после отстранения журналисты получили её официальное заявление. Приведём целиком:

«Общаясь с ребятами, я хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство. Я поделилась своим примером, когда в 15 лет стала олимпийской чемпионкой, в чем, несомненно, заслуга моих родителей, помощь государства и мой собственный упорный труд. Я признаю, что не сумела корректно выразить своё мнение. И жалею, что позволила так неверно истолковать свою позицию. Ни в коем случае я не хотела никого обидеть и подводить. Беру ответственность на себя», — заявила Ольга Глацких.

Чиновничий урок

Отметим, подобные скандалы с участием чиновников и депутатов в последнее время не редкость. Можно вспомнить такого депутата свердловского Заксобрания, как Илья Гаффнер. Он оскандалился в начале 2015 года, посоветовал гражданам экономить на еде, меньше питаться.

После этого его политическая судьба оказалась под вопросом. В сентябре 2016 года он даже шёл в Заксобрание не от «Единой России» и по одномандатному округу, Но выборы выиграл и снова стал депутатом. Теперь продолжает активно участвовать в законодательном процессе.

4 geralt Увольнение

Вспомним и бывшую саратовскую чиновницу. Министр труда региона Наталья Соколова в октябре заявила о том, что на 3500 рублей в месяц вполне можно сбалансированно питаться. Сама, правда, отказалась провести такой эксперимент над собой. Её судьба оказалась менее завидной — уволили.

Теперь — скандал с Ольгой Глацких. В 15-летнем возрасте она стала олимпийской чемпионкой. За год до того она стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике, а в 2015-м, в свои 16 лет — чемпионкой мира.

Надо полагать, что без её собственных усилий ничего этого бы не было. Она действительно приложила максимум усилий к тому, чтобы завоевать эти титулы. Немало вложили в неё и её родители, помогло и государство. Этот свой драгоценный опыт она и пыталась донести до кировградской молодёжи. Мол, не очень надейтесь на государство, сами действуйте, в ваших руках ваше будущее. Но в центре внимания общественности оказалась совсем другая мысль, люди обратили внимание на другие фразы. И эти фразы стали для чиновницы фатальными.

Судьба чиновницы-чемпионки — урок всем молодым политикам. Будь хоть 100 раз прав, но на ответственном посту за языком нужно следить и тщательно подбирать слова. Иначе велик риск оказаться непонятыми и растоптанными. Что и произошло с Ольгой Глацких. В её грядущем увольнении практически никто не сомневается. А ведь не будь пары неосторожных фраз, всё сложилось бы совсем иначе.