Вице-президент Индонезии открыл выставку оборонной промышленности

Джакарта, , 09:36 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла открыл международную выставку оборонной промышленности Indo Defense Expo & Forum 7 ноября 2018 года, сообщает Antaranews.

В своем выступлении вице-президент заявил, что международная выставка предоставит новые возможности Индонезии и другим участвующим странам для развития оборонного комплекса.

Юсуф Калла отметил, что устойчивость и безопасность — это две вещи, которыми должна обладать страна, а вооруженные силы призваны это поддерживать.

Напомним, в международной выставке примут участие 867 компаний из 60 стран, включая Австралию, Грецию, Словакию, Саудовскую Аравию и Японию. Indo Defense Expo & Forum 2018 продлится до 10 ноября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, образцы российского вооружения для всех видов войск будут представлены на международной выставке Indo Defence Expo & Forum 2018 в индонезийской столице.

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