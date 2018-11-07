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Вице-президент Индонезии открыл выставку оборонной промышленности

Политика

Юсуф Калла отметил, что устойчивость и безопасность – это две вещи, которыми должна обладать страна

Джакарта, 7 ноября 2018, 09:36 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла открыл международную выставку оборонной промышленности Indo Defense Expo & Forum 7 ноября 2018 года, сообщает Antaranews.

В своем выступлении вице-президент заявил, что международная выставка предоставит новые возможности Индонезии и другим участвующим странам для развития оборонного комплекса.

Юсуф Калла отметил, что устойчивость и безопасность — это две вещи, которыми должна обладать страна, а вооруженные силы призваны это поддерживать.

Напомним, в международной выставке примут участие 867 компаний из 60 стран, включая Австралию, Грецию, Словакию, Саудовскую Аравию и Японию. Indo Defense Expo & Forum 2018 продлится до 10 ноября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, образцы российского вооружения для всех видов войск будут представлены на международной выставке Indo Defence Expo & Forum 2018 в индонезийской столице.

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Военно-промышленный комплекс
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