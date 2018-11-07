Косачёв: Внутриполитическая система США станет более разбалансированной

Москва, , 08:46 — REGNUM Часть мира останется зависимой от внутриполитических разборок в США, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Даже опора на одну «ногу» оставляет позиции Трампа весьма сильными. Ибо демократы делали ставку на полный провал, а выяснилось, что нация по-прежнему разделена и Трамп по-прежнему популярен и силен», — написал Косачёв в соцсети.

Он уверен, что и республиканцы, и демократы будут сейчас представлять результаты как собственную победу.

«Но, боюсь, в конечном счете в проигравших будут и американская политическая система, которая станет еще более разбалансированной и непредсказуемой, и та часть мира, которая вольно или невольно находится в зависимости у американских внутриполитических разборок», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в США пошли промежуточные выборы в конгресс. Президент страны Дональд Трамп уже дал оценку предварительным итогам, назвав их «потрясающим успехом».

Читайте развитие сюжета: Губернатором штата Огайо становится республиканец Майкл Девайн