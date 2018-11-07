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Две женщины-мусульманки впервые избраны в Конгресс США

Политика

6 ноября текущего года в США стартовали промежуточные выборы в конгресс

Вашингтон, 7 ноября 2018, 08:40 — REGNUM  В Конгресс США впервые избрали двух женщин-мусульманок от штатов Миннесота и Мичиган. Об этом сообщает Huffington Post.

«Представители Демократической партии Рашид Тлаиб (Мичиган) и Ильхэн Омар (Миннесота), победившие на праймериз в своих округах, стали первыми женщинами-мусульманками, когда-либо избранными в Конгресс США», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября текущего года в США стартовали промежуточные выборы в конгресс. Кроме того, жители ряда штатов выбирают губернаторов.

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Выборы в США
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