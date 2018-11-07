Губернатор Колымы будет получать кроме оклада надбавки и доплаты

Магадан, Магаданская область, , 08:48 — REGNUM Депутаты областной думы Колымы утвердили оклады губернатора, спикера, их заместителей, министров и представителей избиркомов. Зарплаты будут насчитываться им на основании фиксированной суммы, размер которой варьируется в зависимости от должности от 50,9 до 93,9 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О размере окладов информирует ИА Весьма. По данным издания, губернатору региона назначен оклад в размере 93,9 тыс. рублей, к этой сумме будут прибавляться надбавки за работы со сведениями, составляющими гостайну, и ежемесячная стимулирующая доплата компенсационного характера. Последней выплаты при формировании зарплаты главы региона раньше не было, утверждает региональное издание.

Оклад председателя областной думы также составляет 93,9 тыс. рублей, первых заместителей спикера и председателя правительства — 70,4 тыс, министров — 58,3 тыс., члена избирательной комиссии региона — 50,8 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов был избран губернатором Магаданской области 9 сентября 2018 года. До этого он руководил регионом с приставкой «врио», получив это назначение 28 мая. До переброски в Магадан Носов был мэром города Нижний Тагил в Свердловской области, куда избрался в 2017 году на второй срок с результатом более 90% голосов.

В 2017 году Сергей Носов заработал 3 млн рублей. Экс-глава Колымы Владимир Печёный задекларировал за прошлый год 6,3 млн рублей.