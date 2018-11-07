В штате Джорджия побеждает республиканец Кемп

Вашингтон, 7 ноября 2018, 08:23 — REGNUM Кандидат от Республиканской партии США Брайан Кемп побеждает на выборах в штате Джорджия.
На текущий час подсчитаны 99% голосов избирателей, явка составила 35,6%, всего к урнам пришло около 3,6 млн человек.
По последним данным, Кемпа поддержали 50,9% избирателей. В свою очередь, за кандидата от Демократической партии Стейси Абрамс проголосовали 48,1% жителей штата.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в штате Луизиана, где посчитано 99% голосов избирателей, в Конгресс прошли пятеро республиканцев и один демократ. А в штате Мериленд победу на выборах одержал кандидат от Республиканской партии США Ларри Хоган.
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