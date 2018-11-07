Губернатором Флориды и сенатором от штата стали республиканцы

Вашингтон, , 08:22 — REGNUM В штате Флорида в результате обработки 99% бюллетеней губернатором стал республиканец Рон Де Сантис. Он победил с минимальным перевесом демократа Эндрю Гиллума и сменит на посту другого республиканца — Рика Скотта, который станет представлять штат в сенате.

Следует отметить, что ранее сенатором от штата Флорида был демократ Билл Нельсон. После подсчета 8037 тыс. голосов избирателей при явке в 40% в Конгресс прошли 14 республиканцев и 13 демократов (ранее в Конгрессе штат представляли 15 республиканцев и 12 демократов).

По состоянию на текущий час суммарно в Конгресс США выбраны 51 республиканец и 30 демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам подсчета 83% бюллетеней в штате Нью-Мексико действующий губернатор от республиканцев проигрывает кандидату от Демпартии США Мишель Гришем.

Читайте также: В штате Нью-Мексико побеждает губернатор от Демпартии США

Читайте ранее в этом сюжете: Итоги промежуточных выборов в США Трамп назвал большим успехом