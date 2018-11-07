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Глава МВД Франции поручил провести аудит ветхий зданий в Марселе

Политика

Ветхое жилье угрожает здоровью и безопасности 100 тыс. жителей Марселя

Глава МВД Франции поручил провести аудит ветхий зданий в Марселе
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Марсель, Франция, 7 ноября 2018, 08:19 — REGNUM  Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер поручил провести «проверку ветхого жилья» в Марселе, сообщает Le Figaro.

«Мы немедленно попросили префекта провести точный аудит ветхого жилья в городе Марсель», — заявил глава МВД Франции.

Мэр города выдвинул гипотезу о сильных дождях в последние дни, чтобы объяснить почему два ветхих здания обрушились в Марселе 5 ноября, но несколько представителей оппозиции установили связь с проблемой ветхого жилья в городе.

«Около шести тыс. объектов недвижимости были идентифицированы как хрупкие, это почти 44 тыс. квартир», — отметил министр.

Напомним, с 2011 года мэрия Марселя занимается обширным планом реконструкции центра города, но не в состоянии решить эту проблему. Согласно докладу, представленному правительству в 2015 году, ветхое жилье угрожает здоровью и безопасности 100 тыс. жителей Марселя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под обломками двух старых зданий, рухнувших 5 ноября, найдены тела четырех человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Обрушение зданий в Марселе: найдены тела четырех погибших

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Политическая жизнь Франции
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