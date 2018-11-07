Украинские власти провоцируют коллапс коммунальной системы — Медведчук

Киев, , 08:17 — REGNUM Долг населения Украины за услуги ЖКХ будет стремительно расти и вызовет коллапс коммунальной системы, заявил украинский политик Виктор Медведчук 6 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик напомнил, что с начала 2018 года задолженность выросла на 5,9 млрд гривен (почти 14 млрд рублей) и в сентябре составила 38,2 млрд гривен (более 90 млрд рублей). Причём большую часть денег население Украины должно за отопление и горячую воду.

«С началом отопительного сезона задолженность будет стремительно расти. Выполняя указания МВФ — взвинчивая в очередной раз тарифы, власть делает неизбежными кризис неплатежей, отключение домохозяйств и коллапс коммунальной системы», — подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, украинское правительство, якобы по требованию МВФ, повысило цену на газ для населения на 23,5%. В 2019 году жителей Украины ждут ещё несколько повышений цены на газ.

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Отметим, МВФ не требовал прямого повышения тарифов. Украинская власть самостоятельно выбрала именно этот способ повышения уровня платёжеспособности страны.

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