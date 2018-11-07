Пресс-секретарь Белого дома о выборах в США: «Мы довольны»

Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Предварительные итоги промежуточных выборов в США положительно оценивают в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом, как передает телеканал CNN, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Мы (администрация президента США) довольны», — заявила она.

6 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, а также выборы губернаторов в нескольких штатов. По последним прогнозам, представители Республиканской партии сохранят за собой большинство в сенате.

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