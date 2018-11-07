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Украина и Турция не договорились по текстилю и агросектору — Порошенко

Политика

Соглашение намерены подписать к концу года

Украина и Турция не договорились по текстилю и агросектору — Порошенко
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган

Киев, 7 ноября 2018, 07:51 — REGNUM  Для создания зоны свободной торговли (ЗСТ) Украине и Турции осталось уладить разногласия в сфере текстиля и сельского хозяйства, заявил президент Украины Петр Порошенко 6 ноября в интервью турецкому агентству «Анадолу», сообщило информационное агентство «УНН».

По оценкам Порошенко, совпадение позиций двух стран по соглашению о ЗСТ составляет 96%.

«Позиция Турции отличается только в области сельского хозяйства, а Украины — в области текстиля. В то же время все несогласованности в документе в позициях по металлу и стали — преодолены», — рассказал Порошенко.

Президент Украины надеется, что соглашение между Украиной и Турцией о создании зоны свободной торговли будет подписано до конца 2018 года.

Напомним, 3 ноября Петр Порошенко посетил Анкару. Во время визита он назвал Турцию одним из ключевых партнёров Украины. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность развивать сотрудничество с Украиной.

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