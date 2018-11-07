Дойти от подъезда до остановки в Якутске – «это экстремальное путешествие»

Якутск, , 08:06 — REGNUM В Якутске большой проблемой стали наледи во дворах и на прилегающих к ним территориях. В связи с этим в мэрии города поручили доработать составленные городскими управами карты санитарной очистки, дополнив их планами по освобождению от снега и наледи внутриквартальных дорог и тротуаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Якутска.

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По данным мэрии, пока на большинстве этих карт имеются территории, за которыми не закреплены ответственные за уборку хозяйствующие субъекты. В итоге неочищенные от наледей и снежных наростов тротуары и дороги затрудняют пешеходное движение и вызывают жалобы горожан. Менять эту ситуацию глава города надеется путём разграничения ответственности за территории и введением ежедневного контроля за состоянием дорог и тротуаров со стороны управ.

Глава Якутска Сардана Авксентьева назвала состояние внутриквартальных дорог отвратительным по её словам, если центральные улицы хоть как-то убираются, то внутри дворов «ужас что творится».

«Выйти из подъезда и дойти до остановки — это экстремальное путешествие. Нужно взбодрить работу управляющих компаний — уборка площадок, прилегающих территорий должна производиться организациями по обслуживанию жилого фонда. Надо что-то делать с этими, как их называют в народе, пупырышками», — цитирует Сардану Авксентьеву Якутия.инфо.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году огромное количество жалоб на трудности передвижения внутри дворов из-за гололёда поступало от жителей Магадана.

«Дворы — это заледеневшие колдобины и бугры, пешеходные переходы — это покрытые коркой льда поверхности, по которым передвигаться можно только ползком, тротуары представляют собой полосу препятствий, преодолеть которую можно только с посторонней помощью», «Сегодня на улице Горького к Пенсионному фонду женщина на коленях перелазила насыпи. Жуть, что там творится», «Доскользить до универмага «Восход» или попытаться вскарабкаться по ледяному бугру до входа в недавно открывшийся «Гастрономъ»…», — сообщали горожане о проблемных точках.