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Макрон примет участие в открытии скоростной железной дороги в Марокко

Политика

200-километровая линия свяжет два наиболее динамичных района Марокко, города Танжер и Касабланка

Макрон примет участие в открытии скоростной железной дороги в Марокко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон

Касабланка, Марокко, 7 ноября 2018, 07:52 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон будет присутствовать на открытии высокоскоростной железнодорожной линии между городами Танжер и Касабланка по приглашению короля Марокко Мохаммеда VI, 15 ноября, сообщает Le Figaro.

Железнодорожная линия станет первой высокоскоростной линией в Африке. Дорога из Танжера в Касабланку теперь будет занимать 2:10 вместо 4:45.

«Это флагманский проект двусторонних отношений между Францией и Марокко. 200-километровая линия свяжет два наиболее динамичных района Марокко», — заявили в Елисейском дворце.

В проекте принимают участие несколько французских компаний, в частности, национальная компания французских железных дорог (SNCF).

Напомним, в феврале 2017 года было объявлено о заключительном этапе строительства высокоскоростной линии и начале тестирования. Максимальная скорость поездов на линии сможет достигать 320 км в час.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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