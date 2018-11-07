Макрон примет участие в открытии скоростной железной дороги в Марокко

Касабланка, Марокко, , 07:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон будет присутствовать на открытии высокоскоростной железнодорожной линии между городами Танжер и Касабланка по приглашению короля Марокко Мохаммеда VI, 15 ноября, сообщает Le Figaro.

Железнодорожная линия станет первой высокоскоростной линией в Африке. Дорога из Танжера в Касабланку теперь будет занимать 2:10 вместо 4:45.

«Это флагманский проект двусторонних отношений между Францией и Марокко. 200-километровая линия свяжет два наиболее динамичных района Марокко», — заявили в Елисейском дворце.

В проекте принимают участие несколько французских компаний, в частности, национальная компания французских железных дорог (SNCF).

Напомним, в феврале 2017 года было объявлено о заключительном этапе строительства высокоскоростной линии и начале тестирования. Максимальная скорость поездов на линии сможет достигать 320 км в час.